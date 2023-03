Die Milwaukee Premium-Akkuzellen werden in deren Akkugeräten via Redlink-System überwacht. Die Akkuzellen werden über eine Elektronik einzeln geregelt und hierbei überwacht sowie ausgeglichen. Innovationskraft der Marke ist der Einstieg in die digitale Baustelle mit "One Key", einer intelligenten Werkzeugtechnologie. Entsprechend ausgestattete Geräte können komfortabel und präzise für eine bestimmte Anwendung konfiguriert werden. Das System bietet die Funktionen Gerätekontrolle, Bestandsmanagement und Reporting auf einer einheitlichen, cloudbasierten Plattform.

Die erweiterten Funktionen "Tool-Tracking" und "Tool-Security" erhöhen den Schutz vor Verlust und unberechtigtem Zugriff auf Elektrowerkzeuge. Die Suche nach einem Werkzeug kann die für eine Aufgabe benötigte Arbeitszeit unnötig verlängern. Die Anwendung nutzt die GPS-Funktion mobiler Endgeräte und den Bluetooth-Radius von One Key für eine Positionsbestimmung in Echtzeit. Der jeweils letzte bekannte Standort eines One Key-Gerätes wird in einer Cloud gespeichert.

Bei Bedarf wird er auf mobilen Endgeräten oder dem Büro-Computer angezeigt. Der Suchradius wird begrenzt und das Auffinden fällt erheblich leichter. Das funktioniert auch dann, wenn der Akku des Werkzeuges nicht geladen oder entfernt wurde, denn das Bluetooth-Modul besitzt eine eigene Batterie. In jeder Birner-Filiale ist ein ausgewähltes Sortiment an Milwaukee Produkten zu finden.