Reifen und Räder : Borbet stellt auf der The Tire Cologne 2022 aus

In Zeiten von Nachhaltigkeitsdebatten und CO2-Grenzwerten rückt das Rad bei Automobilherstellern zunehmend in den Fokus. Auf der diesjährigen The Tire Cologne will Borbet dieses Thema mit einem neuen Konzept in den Vordergrund rücken.