Executive Chairman Matteo Tiraboschi erklärte: „Mit dem heute vom Verwaltungsrat genehmigten Ergebnis für 2021 hat Brembo ein Geschäftsjahr mit etlichen Herausforderungen positiv abgeschlossen. Der Umsatz des Unternehmens übertraf sogar das Niveau von 2019 und die Rentabilität blieb stabil – in einem Marktumfeld, das durch Rohstoffpreisinflation und eine Angebotsverknappung am Halbleitermarkt gekennzeichnet war. Alle Weltregionen und Produktsegmente, in denen Brembo tätig ist, haben zu diesem Ergebnis beigetragen. Insbesondere ermöglichten in 2021 die beiden Zukäufe von SBS Friction in Dänemark und J.Juan in Spanien, unser Angebot an Hightech-Bremssystemen für den strategisch wichtigen Motorradmarkt zu erweitern. Diese Transaktionen, zusammen mit der Eröffnung des ersten Brembo Inspiration Lab im Silicon Valley, Kalifornien, und der Einführung unseres neuen, intelligenten Bremssystems SENSIFY, bestätigten Brembos globale Technologieführung und Kundenorientierung, die in einem sich stark verändernden Sektor von zentraler Bedeutung sind. Auch wenn das Marktumfeld und die geopolitische Lage weiterhin komplex sein dürften, blicken wir dank des soliden strategischen Weges, den wir durch kontinuierliche Innovation auf den Gebieten Digitalisierung und Nachhaltigkeit eingeschlagen haben, mit Zuversicht auf das neue Geschäftsjahr.“