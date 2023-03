Im Vergleich zum 30. September 2021 gibt Bremsenhersteller Brembo für das heurige Jahr folgende Finanzzahlen bekannt: Der Umsatz liegt bei 2.728,2 Mio. € (plus 33,6 Prozent); plus 23,7 Prozent auf vergleichbarer Wechselkurs- und Konsolidierungsbasis. Das EBITDA (Gewinn vor Steuern) liegt bei 482,3 Mio. € (EBITDA-Marge: 17,7 Prozent) und das EBIT (Gewinn ohne Berücksichtigung von Zinsen und Steuern) bei 303,1 Mio. € (EBIT-Marge: 11,1 Prozent). Die Nettoinvestitionen im genannten Zeitraum betrugen 210,8 Mio. €, die Nettoverbindlichkeiten: 630,7 Mio. € (405,6 Mio. € vor Anwendung von IFRS 16) – ein Zuwachs um 147,4 Mio. €. im Vergleich zum 30. September 2021



"Brembo hat das dritte Quartal 2022 sehr gut abgeschlossen", sagt Brembo Executive Chairman, Matteo Tiraboschi. "In einem anhaltend schwierigen makroökonomischen Umfeld verzeichnete das Unternehmen weiterhin starkes Wachstum in allen Absatzmärkten und Referenzsegmenten. Der Umsatz von Brembo näherte sich in den ersten neun Monaten dem des gesamten Geschäftsjahres 2021. Unsere Strategien bleiben auf die mittel- und langfristige Entwicklung von Brembo ausgerichtet. Dies hat vor Kurzem zur Gründung von Brembo Ventures geführt, einer unternehmenseigenen Venture-Capital Geschäftseinheit, die sich auf gezielte Investitionen in solche Technologie-Startups spezialisiert hat, die in der Lage sind, die Innovation unserer Produktlösungen zu beschleunigen. Mit Blick auf die Zukunft erfordert das aktuell immer noch sehr unsichere Umfeld ein notwendiges Maß an Vorsicht. Wir sind indes zuversichtlich, dass aufgrund der Kapitalausstattung und finanziellen Solidität von Brembo, die vor uns liegenden Herausforderungen bestmöglich zu meistern sind."