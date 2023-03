Diese Ausstellung ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich, denn zum einen ist das MUDEC ein Weltmuseum, andererseits steht in den Ausstellungen, die oft sehr vielfältig in ihrer Themenwahl sind, immer wieder Design als Thema im Vordergrund. Und auch Autobremsen sind designt. Es ist eine Ausstellung über die Industriegeschichte von Brembo, die nun schon 60 Jahre lang andauert, und über die nahezu ikonisch zu nennenden Produkte, die Brembo unter anderem auch für die Formel-1-Boliden herstellt. Als immersives Multimediaerlebnis ist die Ausstellung konzipiert und produziert – von Brembo und Balich Wonder Studio.



Das Lichtdesign, interaktive Installationen und Videos leiten die Besucher zu Entdeckungen: Wie sind Bremsen geformt, gefärbt und gestaltet, aus welchen Materialien bestehen sie, wie kann man die Evolution der Bremssysteme beschreiben? Dabei geht es immer auch um charakteristische Elemente: Bremssättel, Scheibenbremsen, Bremsblöcke usw. Es wird dabei nicht nur die Entwicklungsgeschichte dieser technischen Items, die das Unternehmen von Beginn an hergestellt hat, erzählt, sondern man bringt auch einen Ausblick in die herausfordernde Zukunft dieses wichtigen Bereichs des Individualverkehrs: Nachhaltigkeit und Elektromobilität.



Brembo versucht stets, Leistung und Design zu verbinden. Dies zeigt sich auch darin, dass man etliche renommierte Designpreise gewinnen konnte (Compasso d’Oro, Red Dot Award usw.) Die Ausstellung „The Art of Braking. An engaging exhibition about brakes“ wird in Mailand im MUDEC stattfinden, von 6. bis 18 September 2022, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen auf der Website des Museums.