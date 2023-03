Aktuell sind sechs Prüfstände in Betrieb, wie Jürgen Rechberger, Vice President Hydrogen and Fuel Cell der AVL, schilderte.Das Projekt selbst war eines der größten Bauvorhaben der jüngeren Unternehmensgeschichte, für welches rund 20 Mio. Euro investiert wurden. Etwa 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Graz im Bereich der Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie. Weltweit seien es an die 600, sagte Rechberger. Zu den Alleinstellungsmerkmalen der Grazer Anlage zählt den Angaben zufolge, dass erstmals Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzellsysteme (PEM) mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt getestet werden können. Damit könnten Hightech-Wasserstoffkonzepte getestet werden, die in Zukunft im Schwerlastverkehr zu Einsatz kommen sollen. Darüber hinaus ließen sich auch ganze Stapel dieser Niedertemperatur-Brennstoffzellen (PEM-Stapel) bis zu 200 Kilowatt testen. Ebenso können Tests für Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC) für die stationäre Energiegewinnung untersucht werden und Tests für Festoxid-Elektrolyseurzellen (SOEC) und PEM-Elektrolysen durchgeführt werden, wie erklärt wurde. Für stationäre und Elektrolyseanwendungen sollen künftig Prüfstände bis zu einer Kapazität von einem Megawatt zur Verfügung stehen.