Bridgestone hat die Zusammenarbeit mit Microsoft und die Nutzung von Microsoft Azure bekanntgegeben. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Entwicklung und Markteinführungsstrategien zur Unterstützung der digitalen Transformation sowie des nachhaltigen Lösungsportfolios von Bridgestone voranzutreiben.



Durch die Nutzung von Azure wird Bridgestone in der Lage sein, einen Mehrwert für seine Partner, insbesondere für globale Flottenbetreiber und Erstausrüstungskunden, zu schaffen. Durch die Integration fortschrittlicher Reifenanalysen lässt sich der Reifenverschleiß und Karkassenzustand besser erfassen, die Runderneuerbarkeit von Reifen maximieren und erkennen, wann eine Reifenwartung erforderlich ist. Beide Unternehmen werden weiterhin die Microsoft Connected Vehicle Platform nutzen, um Reifendaten in Echtzeit als Teil eines vollständig integrierten Fahrzeugs zu analysieren.



"Wir wissen, dass die Betriebszeit, die Sicherheit des Fahrers und die Gesamtbetriebskosten unter anderem für Flotten von größter Bedeutung sind", so Paolo Ferrari, Joint Global Chief Operating Officer, Bridgestone Corporation, und President & CEO, Bridgestone Americas. "Die Connected Vehicle Platform ermöglicht es uns, Einblicke in diese und andere Bereiche zu gewähren, indem wir Daten direkt vom Reifen nutzen, um so das umfassende Potenzial auszuschöpfen."



Überdies wird Bridgestone die neuen Cloud-Funktionen mit Azure aufbauen, die das Kerngeschäft, die IT-Abläufe und die Produktivität innerhalb des Unternehmens weiter optimieren und modernisieren. Bridgestone wird Lösungen von Microsoft nutzen, um die betriebliche Effektivität zu steigern sowie die Flexibilität und den Maßstab von Unternehmenstools und -plattformen zu erhöhen. So kann die Zugänglichkeit der reifenzentrierten Lösungen für die Kunden sowie die Effizienz der Nutzung verbessert werden. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen gefördert und die allgemeinen Betriebskosten reduziert."