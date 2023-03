Reifenhersteller Bridgestone interessiert sich für das automatisierte Fahren und investiert in das Start-up Tier IV. das junge Unternehmen entwickelt eine freizugängliche Software für diesen Anwendungsfall. Die Software heißt "Autoware" und besitzt alle erforderlichen Funktionen für autonomes Fahren. Dabei wird eine große Anzahl der Sicherheitstest für die Umsetzung von autonomem Fahren in verschiedenen Testumgebungen auf der ganzen Welt durchgeführt.



Am 19. Juli 2022 übernahm der Green Innovation Fund das Start-up Tier IV, welches als Forschungs- und Entwicklungsprojekt in Zusammenhang mit autonomem Fahren von der New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) aus Japan gefördert wurde. Bridgestone entschied sich für diese Investition, da die Entwicklung fortschrittlicher Reifentechnologien und Mobilitätslösungen durch das Know-how des Start-ups beschleunigt werden kann.

Tier IV und Bridgestone werden gemeinsam den "Bridgestone Innovation Park" nutzen, das neue globale Innovationszentrum von Bridgestone, welches im April 2022 seinen Vollbetrieb aufgenommen hat. Im Zuge der gemeinsamen F&E-Aktivitäten kann auf dem Testgelände "B-Mobility" die Leistungsfähigkeit des autonomen Fahrens erprobt und ausgewertet werden.