Durch die virtuelle Entwicklung, die bei der Streckensimulation verwendet wurde, um das Design vor Baubeginn zu testen und fein abzustimmen, konnten verschiedene Szenarien im Voraus bewertet und in der Folge die bestmögliche Konfiguration ausgewählt werden. Die virtuelle Entwicklung bot auch erhebliche Vorteile in Bezug auf Nachhaltigkeit, da das Verfahren eine effizientere Nutzung von Ressourcen ermöglicht. Darüber hinaus kann ein neues Wassersystem mit sechs Kilometer Rohrleitungen das Wasser in einen Vier-Millionen-Liter-Behälter zurückleiten, was dazu beiträgt, bis zu 90 Prozent des Wassers wiederzuverwerten und die Umweltauswirkungen der neuen Anlage weiter zu verringern.