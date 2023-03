Vom 22. September bis 23. September 2022 finden heuer die Staatsmeisterschaften für die Karosseriebautechniker in Mattersburg und für die Fahrzeugtechniker in Pinkafeld statt. Für die gemeinsame Siegerehrung am 23. September 2022 ab 19:00 Uhr sind die beiden Berufsgruppen wieder vereint in der Orangerie des Schlosses Esterhazy in Eisenstadt.