Der Durchschnittspreis eines Wohnmobils liegt laut aktuellen Zahlen des CIVD bei 77.500 Euro. Trotz stolzer Tarife „rumpeln“ die meisten Wohnmobile dennoch auf einfachen Transporterfahrwerken in den Urlaub, die vom Plattformspender übernommen wurden. Mangelnder Reisekomfort, schlechte Stabilität in Kurven oder störende Fahrgeräusche sind die Folgen und fördern nicht gerade den Erholungswert. Zur Ehrenrettung der Transporterfahrwerke muss man aus technischer Sicht sagen: Sie sind für den Wohnmobil-Einsatz einfach nicht ausgelegt, weil die Beladungssituation eine ganz andere ist. Während die Zuladung bei einem Lieferwagen beispielsweise ständig schwankt, bewegen sich Wohnmobile durch die schweren Einbauten permanent in der Nähe des zulässigen Gesamtgewichts.

Mit dem Hochleistungsstoßdämpfer Bilstein B6 Camper lässt sich das Fahrverhalten bereits dramatisch verbessern. Hier wurden die Dämpfungseigenschaften im Fahrversuch in tausenden von Stunden auf die Parameter von Wohnmobilen abgestimmt – sowohl Teilintegrierte als auch Kastenwagen. Durch das spezielle Setup ergibt sich ein Sicherheitsplus bei Seitenwind und in Kurven durch optimale Bodenhaftung und ein intensiveres Fahrerlebnis durch hohe Traktion und präzises Handling. Gleichzeitig dürfen sich Camper über ein komfortableres Fahrerlebnis freuen: Hierzu trägt die Reduzierung der Fahrgeräusche durch bessere Dämpfung genauso bei wie die Komfortsteigerung durch das optimierte Abrollverhalten auf Kopfsteinpflaster und an Bahnübergängen. Noch besser wäre nur noch ein Dämpfer, der seine Kennlinie je nach Situation verändern könnte. Bilstein präsentiert den B6 Camper Advanced mit amplitudenselektiver Dämpfung nach dem DampMatic-Prinzip.