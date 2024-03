Als europäische Leitmesse der Tankstellen- und Carwash-Branche ist die UNITI expo in Stuttgart stets sehr gut besucht und ein Gradmesser in Sachen Innovationen in der Autowaschanlagen-Szene. Das Vortragsprogramm, das kompakte Format mit drei Messetagen und der zweijährige Rhythmus sind genau auf die Anforderungen der Zielgruppe abgestimmt. Damit ist die UNITI expo für Aussteller und Besucher eine einzigartige Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und Geschäftsbeziehungen zu festigen. Durch die übersichtliche Gliederung der Ausstellungsfläche in vier Themenwelten findet jeder Besucher schnell das passende Angebot und kann seine Interessen gezielt verfolgen. Marko Maricic, Gesamtvertriebsleiter, Otto Christ AG: „Die UNITI expo ist das zentrale Messe-Ereignis in diesem Jahr und für uns eine gute Gelegenheit, unsere Produkte und Services im Markt zu präsentieren und sich mit den Kundinnen und Kunden auszutauschen.“



Die aktuelle Anlagentechnologie arbeitet ausgesprochen ressourcen- und energieeffizient und hilft den Betreiberinnen und Betreibern, Strom zu sparen. Auch der Service lässt sich heute dank digitaler Anbindung der Anlagen wesentlich einfacher und damit kostenfreundlicher gestalten. Marko Maricic: „Lassen Sie sich von der produktübergreifenden Design-Sprache, der einzigartigen Christ-DNA überraschen und positionieren Sie sich mit der Marke die Einheit und Wiedererkennung erreicht. Sichern Sie sich damit Ihre eigene Signatur. Das gestalterische Gesamtkonzept kommuniziert die hochwertige Waschqualität und weckt bei Kunden positive Emotionen. Man erzielt dadurch höhere Waschpreise und erreicht eine stärkere Kundenbindung.“