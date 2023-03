Ziel der „COC Mobile App“ ist es, den Händlern einen zusätzlichen, komfortablen Kanal für ihr tägliches Geschäft zu bieten und das Kundenerlebnis beim Reifenkauf bei Continental zu verbessern. Sie ergänzt perfekt die browserbasierte Bestell- und Marketingplattform ContiOnlineContact, die für viele Continental-Reifenhändler seit mehr als 25 Jahren das Herzstück ihres Tagesgeschäfts ist. Die neue App richtet sich nun aber auch an eine Händlergeneration, die mobile Geräte dem stationären Desktop-Computer vorzieht. Innerhalb der App können sie mit der umfangreichen Filterfunktion nach bestimmten Reifenmodellen suchen, deren Verfügbarkeit in Echtzeit einsehen, Bestellungen aufgeben und sich über den Status ihrer Bestellung informieren. Die Daten stammen aus der gleichen Datenbank, die ContiOnlineContact für seine Browser-Plattform nutzt, und sie liefern wichtige Informationen wie Produktbilder, EU-Label-Informationen, aktuelle Preise sowie alle anderen Informationen, die für eine Bestellentscheidung notwendig sind.



„In den vergangenen Jahren haben wir auch bei den Continental-Reifenhändlern einen deutlichen Anstieg bei der Nutzung mobiler Endgeräte beobachtet“, sagt Claudio Toldi, Head of eBusiness EMEA Replacement Tires bei Continental. „Mit unserer neuen COC Mobile App können sie nun ihre Geschäfte auch unterwegs erledigen.“ Die App wurde bereits in Schweden und der Türkei veröffentlicht – das restliche Europa, der Nahe Osten und Afrika werden folgen.