Der neue PremiumContact 7 ist bereits ab Herbst 2022 für den Handel verfügbar. Mit neuen Technologien und Konstruktionsanpassungen konnte das Handling, die Bremsfähigkeit und der Fahrkomfort des PremiumContact 7 gegenüber seinem Vorgänger erneut verbessert werden. In der Entwicklung hat Continental dabei großen Wert auf maximale Sicherheit für alle Antriebsarten gelegt.



Wichtige Fachmagazine weltweit haben den Vorgänger des PremiumContact 7 ausgezeichnet. Die Auto Zeitung verlieh dem Reifen in ihrem Sommerreifentest 2021 (Heft 5/21, S.86) das Prädikat „sehr empfehlenswert“. Im Sommerreifentest 2022 des ADAC, des ÖAMTC und des TCS belegte der PremiumContact 6 den ersten Platz – wie bereits im Vorjahr.



Der PremiumContact 7 soll an diese Erfolge anknüpfen. Mit den ersten Größen wird Continental bereits eine große Vielfalt unterschiedlicher Fahrzeuge abdecken.