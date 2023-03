Der Innovationsführer Stop&Go präsentiert mit dieser Neuheit eine Weiterentwicklung der millionenfach bewährten Edelstahlkontaktplatte mit Schneidklemmtechnik (SKT). Im Vergleich zum bisherigen Modell und anderen handelsüblichen Systemen muss das Hochspannungskabel nun nicht mehr durch die Kontaktplatte gefädelt werden. Die neue Clip-Variante lässt sich anhand eines praktischen Klappmechanismus öffnen und das Kabel bequem einlegen. Das bietet zum einen den Vorteil, dass ein nachträgliches Anbringen zusätzlicher Kontaktplatten an beliebiger Stelle des Hochspannungskabels möglich ist. Zum anderen ist eine Verlängerung mithilfe eines zusätzlichen Kabels und beliebig vielen weiteren Kontaktplatten speziell für große Motorräume wie von z. B. SUVs und Wohnmobilen möglich.



Wie auch beim Vorgängermodell erfolgt die Arretierung und Verbindung der Plus-Minus-Edelstahlkontaktplatten mit dem 2-adrigen Hochspannungskabel durch einen einfachen „Klick“. Beim Zusammendrücken der Platten bohren sich dabei sechs Dorne in die Kabelseele und optimieren dadurch deren Kontaktsicherheit. Dieser Arbeitsschritt ist in kürzester Zeit erledigt und erfolgt händisch, so dass keinerlei Werkzeug zur Hilfe genommen werden muss. Ein abgerundeter Sockel bietet den Vorteil, dass sich die Platten flexibel an z.B. Schläuchen montieren lassen. Dies geschieht mittels Kabelbindern, die einfach durch die Befestigungstunnel am Boden der Platte geführt werden.