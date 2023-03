Schon im Vorjahr sehr gefragt und auch 2023 wieder im Programm sind die Präsenztrainings für Bremsen und Sicherheitssysteme sowie für die E-Mobilität. Schließlich wächst der Bestand an Fahrzeugen mit elektrifizierten Antrieben weiterhin sehr schnell: Im vergangenen Jahr fanden allein in Deutschland 362.093 Plug-in-Hybride und 470.559 Elektro-Pkw einen Käufer). Für die Arbeit an Hochvoltantrieben ist mindestens die Qualifizierungsstufe 2S (nach DGUV-Information 209-093) notwendig. Aber auch normale Reparaturarbeiten abseits des Hochvoltsystems erfordern eine Hochvoltausbildung. Für diese Qualifikation der Stufe 1S hat ZF Aftermarket in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft ein Online-Training entwickelt, in dem die Teilnehmer für den Umgang mit Hochvoltsystemen sensibilisiert werden.



Das Trainingsangebot von ZF Aftermarket ist in die Rubriken S, M, L und XL eingeteilt, wobei S für kompakte, kostenlose Onlinetrainings von maximal 90 Minuten Dauer steht. M- und L-Trainings finden online oder in Präsenz statt und können bis zu einem Tag dauern. Das XL-Format ist exklusiv für die ZF [pro]Tech-Partner von ZF Aftermarket vorgesehen und dauert bis zu zwei Tage. Die Trainings richten sich auch an Mitgöieder von Feuerwehren und Rettungsdiensten.

