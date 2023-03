Der Markt für alternativ angetriebene Baumaschinen soll auch in den kommenden Jahren boomen. Entsprechend richtet Bosch seine Strategie hinsichtlich wasserstoffbetriebener Arbeitsgeräte aus. Für den Automobilzulieferer ergeben sich durch die Wasserstofftechnik Vorteile hinsichtlich der Fertigung, denn die Motoren würden auf einer bereits bewährten Motorentechnik basieren. Würde der Motor bestenfalls mit "grünem" Wasserstoff betankt, wäre der Antrieb nahezu klimaneutral. Der Wasserstoffmotor sei zudem eine geeignete Ergänzung zur Brennstoffzellentechnologie, da er die gleichen Speichersysteme wie Nutzfahrzeuge sowie die gleiche Infrastruktur erfordert.

Bosch arbeite eignen Angaben zufolge an Systemen mit Saugrohr- als auch Direkteinspritzung und ist bereits an mehr als 100 Entwicklungsprojekten mit Kunden weltweit beteiligt. In Indien hat das Unternehmen bereits ein erstes Serienprojekt gewonnen. "Baumaschinen werden häufig stationär unter hoher Last betrieben – genau hier glänzt der Wasserstoffmotor mit hohem Wirkungsgrad und seiner Robustheit", so Pauer. "Aber auch bei landwirtschaftlichen Maschinen und im Fernverkehr wird die Antriebslösung eingesetzt werden."