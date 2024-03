In den folgenden Jahren brachte Denso eine Reihe von Weltneuheiten auf den Markt, viele davon in der Zündkerzentechnologie wie beispielsweise 1974 die weltweit erste Zündkerze mit Platin-Elektrode (1,1 mm) oder 1997 die weltweit erste Zündkerze mit Iridium-Elektrode (0,4 mm). Aber auch in der Dieselentwicklung setzte Denso immer wieder Maßstäbe, wie beispielsweise mit keramischen Glühkerzen, Hochdruck-Common-Rail-Einspritzsystemen und der Erfindung des Abgasrückführventils. Weitere Bereiche, in denen Denso zahlreiche Weltneuheiten hervorbrachte sind Klimasysteme, Aggregate und elektronische Sensoren und Denso erreichte auch mit der Einführung der ersten Flatblades und Hybrid-Wischerblättern für den Aftermarket Meilensteine.

Eine der bemerkenswertesten Erfindungen von Denso ist der QR-Code. Die revolutionäre Technologie, die 1994 von Denso entwickelt wurde, ist heute in jeder Branche und in jedem Bereich alltäglich und wird von Menschen auf der ganzen Welt genutzt.