Der Bereich Werkstattausrüstung konnte 2021 deutlich schneller wachsen als der Markt. Mahle Aftermarket baut diesen Geschäftsbereich mit der Diagnosegerätereihe BatteryPro weiter aus: Seit Ende März dieses Jahres ermöglicht Mahle Aftermarket als weltweit erster Anbieter freien Werkstätten, mit dem Diagnosegerät Mahle TechPro mittels der Funktion E-Scan Batteriediagnosen an E-Fahrzeugen vorzunehmen.

Zum Jahresende wird diese Funktion durch die Geräte E-Health und E-Care ergänzt.Weitere stabile Pfeiler der Wachstumsstrategie von Mahle Aftermarket sind das Geschäft mit Ersatzteilen für Nutzfahrzeuge, ein wachsendes Portfolio an elektronischen Bauteilen und eine zunehmend breitere Palette an Filtrationslösungen für alternative Antriebsstränge. So plant das Unternehmen mit einer kontinuierlichen Erhöhung des Anteils des Geschäfts mit Nutzfahrzeugteilen am gesamten Geschäftsvolumen bis 2030.

Ferner erweitert Mahle sein breites digitales Informationsangebot. So richtete der Konzern eine digitale Werkstatt ein, in der Mahle-Produkte rund um konventionelle und alternative Antriebsstränge erlebbar gemacht werden. Einen wichtigen nächsten Schritt zur Stärkung von Logistikstrukturen und Lieferketten geht Mahle-Aftermarket mit der Einrichtung vollautomatischer Logistikhubs.



Ende 2022 eröffnet der Geschäftsbereich im ersten Schritt ein vollautomatisches Lager in Olive Branch, USA. Weitere europäische Standorte sollen 2023 folgen. Mahle Aftermarket plant, sukzessive ein Netz vollautomatischer Hubs aufzubauen, um einen schnellen und zuverlässigen Warenumschlag zu garantieren. Kunden sollen durch schnellere Lieferungen, weniger Retouren und minimale Kostenanteile für die Warenlogistik profitieren.