Die Zeiten, in denen Dichtungen aus Asbest hergestellt wurden und Azubis in der Mittagspause Essen in Bollerwagen verteilten, sind allerdings lange vorbei. Vor 75 Jahren mietet Rudolf Rzehulka, der engste Berater des verstorbenen Firmengründers Hugo Reinz, das 40.000 Quadratmeter große ehemalige Pionierübungsgelände in Neu-Ulm. Ende 1948 steht die Produktion und das Werk liefert die ersten Dichtungen aus. Im Jahr der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 ist Reinz bereits exklusiver Lieferant für Mercedes-Benz und Volkswagen.



Das Wirtschaftswunder dichtet Reinz mit Reinz-Super-Spezial ab, einer Dichtung auf Basis von Stahldrahtgaze. Die Nachfrage ist so hoch, dass Reinz kurzerhand eine eigene Weberei für Stahldrahtgaze aufbaut. In den 50er-Jahren hat Reinz bereits rund 1.000 Dichtungssätze für Pkw und Lkw im Programm. Ab 1962 steht den Ingenieuren das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum zur Verfügung, der Grundstein für unzählige innovative Produkte der damaligen Marke (heute Victor Reinz).

Ende der 70er-Jahre überschreitet der Umsatz erstmals die Marke von 100 Millionen Deutsche Mark. Zwölf Jahre vor dem endgültigen Asbestverbot im Jahr 1993 stellt Reinz bereits auf das erste asbestfreie Material um, eine Aramidfaserbasis mit Spießblechträger. Eine Revolution für Zylinderkopf- und Dichtungen des Abgasstrangs. Seit 1993 gehört Reinz zur US-amerikanischen Dana Incorporated – mit über 40.000 Mitarbeitenden in 31 Ländern auf sechs Kontinenten einer der weltweit größten unabhängigen Komponentenhersteller für Pkw und Lkw. Im selben Jahr revolutioniert Dana Neu-Ulm mit der Mehr-Lagen-Stahl-Technologie (MLS) erneut die Dichtungstechnologie.