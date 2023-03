Auf der Autopromotec 2022 siend die Ersatzteile, die Komponenten und der Car Service als „jüngere“ Produktkategorien der Messe präsenter als je zuvor. Während die Autopromotec in den Bereichen der Werkstattausrüstung und Reifen auf eine über fünfzigjährige Geschichte zurückblicken kann, sind die genannten Bereiche seit etwa 15 Jahre vertreten. Dies ist ein Zeichen dafür, wie sehr Ersatzteile, Komponenten und Car Services für die Branche von grundlegender Bedeutung sind.



Roberto Caravati, Chief Operating Officer der Aftermarket Global Business Unit von Brembo betont, dass die Autopromotec ein wichtiger Termin für die Aftermarkt-Lieferketten ist und demzufolge auch ein grundlegend wichtiger Termin für Brembo: „Die Messe hat sich im Laufe der Jahre zu einem internationalen Bezugspunkt für die gesamte Komponentenbranche entwickelt, was auch die Zahl der Fachbesucher zeigt.“ Die steigende internationale Wahrnehmung der Autopromotec unterstreicht auch Federico Montessori, Managing Director Italy and Senior Business Director Transportation Emea von Exide Technologies: „Die Teilnahme an der Autopromotec 2019 war ein großer Erfolg für Exide. Die internationale Entwicklung der Autopromotec und die Präsenz wichtiger Akteure aus dem Ausland waren weitere Gründe, die uns überzeugt haben, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein und die von der Autopromotec gebotenen einzigartigen Gelegenheiten zu nutzen.“