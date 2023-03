Sind Elektroautos eine echte Alternative zu den traditionellen Modellen mit Verbrennungsmotor? Diese Frage ist der Ausgangspunkt für die erste Edition von Electric City, die vom 25. bis 28. Mai im Rahmen der Autopromotec 2022 in Bologna präsentiert wird. Auf 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche können die Besucher Fahrzeuge entdecken, die den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden - vom Citycar bis zum Hochleistungs-Grand-Turismo. Mit dabei sind auch futuristische Hypercars, die den Ausblick auf die Mobilität der Zukunft geben: wie der Lamborghini Terzo Millennio.



Der Ausstellungsbereich, auf dem Electric City angesiedelt ist, zeichnet sich durch seine hohe Nachhaltigkeit aus, etwa mit der Stromversorgung aus erneuerbaren Quellen und der CO2-Kompensation per Baumbepflanzung. Die Ausstattung ist alles andere als konventionell: Auf der gesamten Fläche ist das Modell einer vernetzten Stadt aufgebaut, in der die verschiedenen Fahrzeuge zu sehen sind.