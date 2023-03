Steiner hat seine beruflich Laufbahn als Einkäufer und in der Folge Einkaufsleiter begonnen, ist anschließend aber in den Vertrieb gewechselt. Von 1996 bis 2012 war er für ein oberösterreichisches Unternehmen sehr erfolgreich zuerst als Niederlassungsleiter in Freilassing und Verkaufsleiter für Deutschland tätig und dort für den Vertrieb von exklusivem Autozubehör zuständig.

Ergänzend begleitete er auch den Aufbau der Niederlassung in Warschau. Zuletzt war Steiner als Prokurist und Gesamtvertriebsleiter für Deutschland und Österreich verantwortlich. Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung und unter anderem auch aus familiären Gründen beziehungsweise dem eigenen Wunsch folgend, zukünftig verstärkt regional tätig zu sein, wechselte Steiner. Anfang 2013 in die Reifenbranche als Verkaufsleiter bei Reifen Wanggo in Linz und in der Folge dann im März 2015 als Verkaufsleiter und Key-Account Manager zur Top-Reifen-Team GmbH & Co KG.

Als Geschäftsführer von Top-Reifen-Team möchte Steiner die über viele Jahre sehr erfolgreiche Entwicklung fortführen und Bedeutung von Top-Reifen-Team als verlässlicher Partner von Leasing- und Flottenkunden beibehalten und ausbauen, sowie Top-Reifen-Team an die Erfordernisse und Bedürfnisse des Marktes anpassen, um den Erfolg der TRT Gruppe auch für die Zukunft sicherzustellen. Franz Berger wird sich per 1. Februar aus dem operativen Geschäft zurückziehen und per 31. März 2023 altersbedingt aus der Gesellschaft ausscheiden.