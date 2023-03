Für eine vereinfachte Abwicklung der Bestellung von Original Ersatzteilen haben die LexCom Informationssysteme GmbH (LexCom) und die Werbas eine Schnittstelle zwischen partslink24 und den Werkstattsystemen der Werbas entwickelt. partslink24 ist das Original Teile Portal für Freie Werkstätten mit Teilekatalogen von derzeit 43 teilnehmenden Herstellern. Freie Werkstätten können damit ihre benötigten Ersatzteile recherchieren und beim autorisierten Händler ihrer Wahl online bestellen. Die Systeme von Werbas begleiten alle Arbeitsabläufe der Werkstatt von der Auftragsannahme über die Kundenverwaltung bis hin zur Rechnungsstellung inklusive digitalem Rechnungsversand etc.

Mit der nun verfügbaren Schnittstelle zwischen beiden Systemen kommt eine wesentliche Vereinfachung hinzu. Nach Anlage eines neuen Auftrags in Werbas inklusive aller Fahrzeug- und Kundendaten kann die Werkstatt rasch an partslink24 übermitteln. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen neuen Auftrag handelt, für den noch keine Teile herausgesucht worden sind, oder aber einen Auftrag, dem bereits Teile und Arbeitswerte hinzugefügt wurden. Über die neue Schnittstelle wird der Auftrag inklusive Auftrags- und Fahrgestellnummer an partslink24 übergeben und kann dort direkt weiterbearbeitet werden.