Traditionell arbeitet Liqui Moly beim Vertrieb in den meisten Ländern

mit unabhängigen Importeuren zusammen. Seit jeher nimmt Österreich eine

Sonderstellung ein. Denn das Nachbarland ist nicht dem Export

zugeordnet, sondern Teil des deutschen Vertriebs, allerdings mit eigener

Außendienstmannschaft. "Dieser Status hat sich über Jahre entwickelt

und bewährt. Der Außendienst bleibt auch mit der Tochtergesellschaft

erhalten, die den Draht zu unseren Kunden noch kürzer machen wird",

erläutert Günter Hiermaier.







Sitz der neuen Gesellschaft wird Dornbirn in Voralberg sein. Neben

einer effizienteren und ökologischeren Warenversorgung, bringt die

Gründung einer Tochtergesellschaft auch Optimierungen in den Prozessen

mit sich. Der Liqui Moly-Geschäftsführer betont: "Worauf wir nach wie

vor größten Wert legen, ist die zuverlässige Betreuung unserer Kunden

durch den ihnen bekannten Gebietsleiter direkt vor Ort – getreu dem

Motto: never change a winning team."







Günter Hiermaier und der kaufmännische Leiter von Liqui Moly, Uli

Weller, bilden die Geschäftsführung der neuen Tochtergesellschaft. Als

künftiger alleiniger Geschäftsführer der Liqui Moly GmbH – Ernst Prost geht zum 22.02.2022 in den Ruhestand – wird der bislang zweite Geschäftsführer Günter Hiermaier Teile seiner

bisherigen Aufgaben übertragen. Dazu gehört die Verantwortung für den

Vertrieb in Deutschland und Österreich. Die Gesamtvertriebsleitung für

diese beiden Länder wird künftig Günther Wengert wahrnehmen. Als ehemals

nationaler Verkaufsleiter für die Großflächenkunden mit zwei

Jahrzehnten Betriebszugehörigkeit hat er die DNA des Unternehmens

verinnerlicht. Thomas Paukert wird in seiner Funktion als Verkaufsleiter

Österreich an Günther Wengert berichten.