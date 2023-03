Ein kleiner Kratzer an der Batterie kann bei einem Elektroauto zum Totalschaden führen - und das treibt die Versicherungskosten für strombetriebene Fahrzeuge in die Höhe. Bisher ist es schwierig, beschädigte Batterien zu reparieren oder ihren Zustand genau zu prüfen. So stapeln sich diese Batterien in manchen Ländern auf Schrottplätzen - ein teures Loch in dem, was eigentlich eine "zirkuläre Wirtschaft" sein sollte.

"Wir kaufen Elektroautos, weil sie als nachhaltiger gelten. Aber ein Elektroauto ist nicht nachhaltig, wenn man die Batterie nach einem kleinen Unfall wegwerfen muss", sagte Matthew Avery vom Analysehaus Thatcham Research.

Elektroauto-Akkus können zehntausende Euro kosten und sind damit das teuerste Einzelteil im Fahrzeug. Ein Austausch lohnt sich oft nicht. Reparaturen sind zwar teilweise möglich, und immer mehr Werkstätten beschäftigen sich mit dem Thema. Allerdings ist es nicht einfach, an die Diagnosedaten der Batterie heranzukommen. Deshalb müssten Versicherer vorsichtig bleiben, sagt Peter Gruber, Inhaber einer Werkstatt in Arizona, die sich auf die Reparatur von Tesla-Batterien spezialisiert. "Eine Versicherung geht das Risiko nicht ein, weil sie mit einer Klage rechnen muss, wenn etwas mit dem reparierten Fahrzeug passiert."