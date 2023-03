Zum Jahresende wird die Funktion E-Scan durch die Geräte E-Health und E-Care ergänzt. E-Health diagnostiziert Fahrzeugbatterien über den Ladestecker und wertet die gemessenen Daten in der Cloud aus. So lässt sich der Zustand einer Batterie in Relation zu allen anderen erfassten Batterien gleichen Typs in der Flotte einordnen.



Zudem erstellt E-Health eine Prognose über die restliche zu erwartende Laufzeit eines Fahrzeugs. Bereits seit Anfang 2022 wird die neue Diagnoselösung, gemeinsam mit dem TÜV Nord Mobilität und einem namhaften europäischen Flottenbetreiber, in der Praxis erprobt. E-Care ist ein Servicegerät zur Wartung der Kühlkreisläufe von Fahrzeugbatterien. Hier schreiben Fahrzeug- und Kühlmittelhersteller bestimmte Wechselintervalle für die eingesetzten Kühlmittel vor. Mahle-Aftermarket ermöglicht es Werkstätten damit, sich weiteres Geschäftsvolumen jenseits des Verbrennungsmotors zu sichern.



Ein weiteres zentrales Thema des Messeauftritts ist das Thema Abgas – sowohl mit den EmissionPro-Geräten von Mahle als auch mit dem Einzelgerät Mahle PMU 400 zur Partikelmessung am Endrohr, die ab Anfang 2023 in Deutschland im Rahmen der TÜV-Hauptuntersuchung verpflichtend vorgeschrieben ist. Durch den Einsatz der Kondensationspartikelzählung ist das PMU 400 auch für zukünftige Gesetzesänderungen hinsichtlich verschärfter Messtoleranzen und verschiedener Motortypen gut gerüstet.