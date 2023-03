Es soll sich laut Medien um die Beteiligungsgesellschaft Mutares, mit Sitz in München, handeln, die Steyr Automotive übernimmt. Mutares bestätigte die Unterzeichnung eines Vertrags zur Übernahme auf der Unternehmenswebseite, die Transaktion soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen noch vor Jahresende erfolgen. Die Übernahme sei bereits der neunte Zukauf für den Münchener Equity Fonds in diesem Jahr, so das Unternehmen. Mit der Übernahme wolle man die Präsenz in Österreich sowie das "Engineering & Technology Segment" stärken, so Mutares-CIO Johannes Laumann. 2012 war der oberösterreichische Spezialmotorenhersteller Steyr Motors von einer chinesischen Investorengruppe gekauft worden. 2018 wurde die Insolvenz angemeldet, ein Sanierungsverfahren scheiterte. Im darauf folgenden Bieterverfahren erhielt im Juli 2019 der französische Rüstungskonzern Thales unter acht Interessenten den Zuschlag.