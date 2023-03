Knapp 300 Besucherinnen und Besucher wohnten der Siegerehrung in der Orangerie des Schloss Esterhazy in Eisenstadt bei, als die besten der besten Kraftfahrzeug- und Karosseriebautechniker gekürt wurden. Ein sehr bewegender und festlicher Akt, der dem Berufsstand nur alle Ehre macht. Die Anwesenheit von Landespolitik und Wirtschaftskammer-Präsidium unterstrichen den Respekt dieser so bedeutenden Staatsmeisterschaft.



Für die insgesamt 36 Teilnehmer (diesmal leider ohne weibliche Beteiligung), aber auch die die 36 Juroren, viele Stationsbetreuer, den gleichzeitig stattfindenden Berufsschuldialog zwischen den österreichischen Berufsschulen und den Bildungsbeauftragten der Innungen, sowie Begleitpersonen, Familien und Ausbildner war dieser Abschluss der österreichischen Staatsmeisterschaften der Höhepunkt eines spannenden Wettbewerbes.



Davor mussten sich die 36 Teilnehmer aus ganz Österreich überdurchschnittlich herausfordernden Aufgaben aus ihrem jeweiligen Berufsbild stellen und diese in knapp acht Stunden bewältigen. Bis zuletzt war der Ausgang dieser Staatsmeisterschaft spannend, aus der folgende Sieger hervorgingen:

Karosseriebautechnik:



Bastian Ostermann – Tirol - Pappas Tirol GmbH

Felix Haas – Wien - Porsche Inter Auto GmbH & Co KG Philipp Achenrainer – Tirol Autohaus Falch GmbH



Kraftfahrzeugtechnik:



Markus Prammer – Oberösterreich - Auto Stumptner Stefan Fischer – Burgenland - Porsche Inter Auto GmbH & Co KG Rafael Martin – Vorarlberg - BG Fahrzeugtechnik & Service GmbH

"Was heute geleistet wurde beweist mir, dass die Zukunft unseres Berufsstandes mehr als gesichert ist.", fasst Roman Keglovits-Ackerer, BA, Bundesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik, diesen ereignisreichen Tag stolz zusammen.