Jede/r der insgesamt 1.008 Beschäftigten erhält eine vorgezogene Belohnung von 2.222 Euro für das Geschäftsjahr 2022. „Eine Art Motivationsschub, der zusätzliche Anreize schaffen soll, damit wir dieses Jahr wieder auf das Ertragsniveau von vor Corona kommen“, erklärt Ernst Prost. Bereits im Februar hatte jede/r Beschäftigte im Unternehmen schon einmal einen 2.000-Euro-Bonus erhalten.



„Dieses Jahr wird noch einmal hart. Wir ersticken in Aufträgen, kriegen aber weiterhin kaum Material oder Rohstoffe. Wir müssen Tag und Nacht ackern“, spricht Ernst Prost Schwierigkeiten an. Dabei ist ein hoher Ertrag notwendig für weitere Investitionen: „Wir haben viel auf dem Plan: Ausbau der Produktion in Ulm, ein neues Zentrallager bei Saarlouis, Schaffung neuer Arbeitsplätze. Und natürlich werden wir das alles aus Bordmitteln stemmen und nicht aus Krediten. Daran hält auch mein Nachfolger Günter Hiermaier fest“, gibt Ernst Prost ein letztes Mal den Weg vor.