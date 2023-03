Für eine repräsentative Studie stellten die Autoexperten der internationalen Reparatur- und Wartungs-App Carly die Frage in den Raum, welchen Ruf die Werkstatt von heute – in Zeiten des technischen Wandels im Automotivebereich – bei ihren Kunden genießt. Dabei kristallisierten sich Erwartungen und Sorgen heraus, die bei Autoreparatur und -wartung ganz oben stehen. Wie sind die Erfahrungen mit Fristen und Kostenvoranschlägen? Was ist bei der Werkstattwahl am wichtigsten? Und welche Ansprüche hat die zunehmend wachsende Anzahl an Besitzer:innen von E-Autos an ihre Werkstatt? Das waren die wichtigsten Themen der Befragung.