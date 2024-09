Von diesen Produkten werden auf den KLS Fachtagen in Wieselburg am Stand A51 und auf der Automechanika Frankfurt in Halle 10 Stand A14 folgende ausgestellt: Clair5000 mobile Farb- und Staubnebelabsauganlage mit Zubehör, wie Absaugtisch oder auch Lösungen für Stäube und Schweißrauch. Aus dem Bereich Ultraweld PDC Sensoren mit Ultraschall befestigen ohne Material, ohne Wartezeit wie original ab Werk. Induktionserwärmer 5kW und auch andere Modelle, zum Lösen von Verschraubungen, Erwärmen, austrennen von geklebten Seitenscheiben, entfernen von Aufkleber und Zierleisten, Erwärmung von Blech zum Dellen entfernen. Und Guniwheel, ein universelles Notrad für fast alle Arten von Fahrzeugen, auf Wunsch auch mit Freilauf.



Michael Köberlein: „Bei den KLS Schadenstagen in Wieselburg stellen wir die patentierte Hebebühne und Richtanlage MASTER 3700 für Pkw, Transporter und Wohnmobile mit einer Tragkraft von bis zu 3.500 Kg am Stand der Firma Kastner, direkt gegenüber von uns aus. Sie ist unser Partner für den Vertrieb von Fi.Tim in ganz Österreich.“



Die MASTER 3700 ist in nur 10 Minuten als Richtbank inklusiveFahrzeugbefestigung aufgerüstet. Die einzelnen in der Länge verschiebbaren Platten dienen der Aufnahme an den Rädern für einen Radstand von bis zu 3.400mm. Wenn die Platten zusammengeschoben werden, können mit Hilfe von speziellen Gummiauflagen, Fahrzeuge an den Aufnahmepunkten gehoben werden, damit die Räder frei sind. Ein weiteres Modell mit 5.000Kg Tragkraft für Radstand 4.600mm ist ebenfalls im Sortiment, genauso wie viele Unterflurmodelle. Lieferbar sind Über- und Unterflur Hebebühnen und Richtanlagen. Verzinkte Ausführungen sind auf Wunsch erhältlich.



„Auf der Automechanika in Frankfurt präsentieren wir am Stand der Firma Fi.Tim in Halle 11.0 Stand A 15 gegenüber zahlreiche Werkstattausrüstungsneuigkeit“, ergänzt Michael Köberlein. Darunter zwei Neuheiten von Master, die KW 50 Hebebühne, mit nur noch 50 mm Höhe extrem flach speziell für Motorsportwagen und die MT 75, eine flache Überflurhebebühne mit 3.000 kg Tragkraft und einer Höhe von nur 75 mm. Weiters bewährte Produkte wie die Master Bench 35 Hebebühne und Richtbank mit zehn Tonnen Zuggerät und Befestigungsarme mit Klemmen.



Am Stand präsentiert KMWE aus eigener Produktion in Deutschland die Staub- und Farbnebelabsauganlage Clair 5000. Diese lässt sich im Umluft- und im Abluftmodus betreiben. Im Umluftbetrieb geht keine Wärme verloren. Über das Plenum wird ein Teil der gereinigten Luft von oben nach unten gedrückt. Dadurch entsteht ein Luftvorhang, der den Staub vom Fahrzeug fernhält und den Farbnebel in die Absaugfläche gelangen lässt. Ein spezieller Aktivkohlefilter und vier weitere Filterstufen halten nahezu alle Schadstoffe aus der Abluft zurück. Ebenfalls zu sehen sind Ultraweld PCD Sensoren und das universelle Notrad Guniwheel.