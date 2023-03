Die 46. Weltmeisterschaften der Berufe, die WorldSkills 2022, wurden heuer zwischen September und Ende November als Special Edition in 15 Ländern weltweit ausgetragen, nachdem die Durchführung in Shanghai coronabedingt nicht möglich war. Die 45 besten Fachkräfte Österreichs kämpften in den vergangenen Wochen in ihren jeweiligen Berufen um den Weltmeistertitel. Den krönenden WM-Abschluss bildete heuer das Finale im Messezentrum Salzburg von 23. bis 27. November, wo die Leidenschaft für das Handwerk, Kompetenz und Emotionen bei insgesamt sieben Bewerben für die Besucher deutlich spürbar waren. Die Medaillenbilanz für Österreich ist sensationell: 6 x Gold, 2 x Silber, 4 x Bronze und 20 Medallion for Excellence. Im EU-Ranking belegt Österreich damit sogar den zweiten Platz.



Als Sponsor des Team Austria möchte Würth auch nachfolgenden Generationen zeigen, wie wichtig und vielseitig handwerkliche Berufe sind. Schon seit über einem Jahrzehnt unterstützen wir Lehrlingswettbewerbe und die Teilnehmenden von der Regional- bis zur Weltmeisterschaft mit Montage- und Befestigungsmaterial, Werkzeug oder mit der passenden Werkstattausrüstung. Die Nachwuchsförderung im Handwerk hat für uns großen Stellenwert und wir freuen uns, dass wir die besten Fachkräfte Österreichs auch heuer mit Profi-Werkzeug unterstützen konnten, erklärt Willi Trumler, Geschäftsführer Würth Österreich. Junge Talente, Emotionen, Medaillen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in diesen herausfordernden Zeiten nicht nur größte Flexibilität bewiesen, sondern in allen Bewerben mit voller Motivation und Leidenschaft Bestleistungen gebracht. Würth gratuliert allen Teilnehmenden ganz herzlich und wünscht ihnen auch für die Zukunft alles Gute sowie viel Erfolg.