Die beiden neuen Produkte – in den Varianten D1 und D2 – sind in Fünf-Liter-Kanistern erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von E-Fahrzeugen. Sie tragen dazu bei, die Lebensdauer des Antriebssystems zu verlängern und ermöglichen es E-Fahrzeugen, mit einer einzigen Ladung weiter zu fahren. Die Produktreihe astrol ON umfasst EV-Getriebeflüssigkeiten, EV-Fluids für das Wärmemanagement und EV-Schmierfette, die eine größere Akzeptanz und den Erfolg von Elektrofahrzeugen unterstützen, indem Sie zu einer größeren Reichweite, schnellerem Laden und einer längeren Lebensdauer beitragen.



Neben der Unterstützung von E-Fahrzeugherstellern, arbeitet Castrol übrigens auch mit dem Jaguar TCS Racing Formula E-Team zusammen. So können EV-Fluid-Technologien auf der Rennstrecke unter extremen Bedingungen erprobt werden, bevor sie auf die Straße kommen. Das Ziel von Castrol ist es, bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden. Alle Castrol ON EV- Fluids sind als klimaneutral zertifiziert. Die Einführung von Castrol ON-Produkten steht im Einklang mit der so genannten PATH360-Strategie von Castrol, die durch Reduzieren von Abfall und Kohlenstoffemissionen und die Verbesserung der Lebensqualität zu einer nachhaltigeren Zukunft beiträgt.