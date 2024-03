Die 2004 gegründete BE-Power GmbH steht für Entwicklung und Montage von Batterie- und Leistungsmodulen „Made in Germany“ und hat sich durch ihre bahnbrechende Arbeit in der Lithium-Ionen-Technologie einen hervorragenden Ruf erworben. Dr. Volker Klein, Gründer von BE-Power, verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Lithium-Ionen-Technologie. Unter seiner Leitung hat BE-Power ein eigenes Batteriemanagementsystem (BMS) sowie eine hochmoderne System- und Softwaretechnik entwickelt. „Ich bin mir der Entwicklungen in unserem Geschäftsumfeld bewusst und betrachte Exide Technologies als idealen Partner für eine globale Expansion und die Bewältigung zukünftiger Chancen“, sagt Dr. Volker Klein.

„Wir freuen uns, die BE-Power GmbH in der Exide Technologies Familie willkommen zu heißen", bekräftigt Stefan Stübing, CEO und Präsident von Exide Technologies. "Diese strategische Akquisition unterstreicht unser Engagement, die Grenzen der Energiespeichertechnologien weiter zu verschieben. Die Kombination von Exides Tradition mit den innovativen Lösungen von BE-Power wird zweifellos zu neuen Höhen in der Bereitstellung von nachhaltigen und hochmodernen Energiespeicherlösungen für unsere Kunden führen.“