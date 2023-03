"Wir konnten mit unseren Anwendungsfällen am Computer beweisen, dass Holz im Fahrzeugleichtbau funktioniert. Auch die echten Tests lieferten überzeugende Ergebnisse. Jetzt muss die Industrie für diesen Werkstoff fit gemacht werden, damit in großer Stückzahl produziert werden kann", betont Tippelreither. Und hier ist letztlich auch die Schlüsselfrage enthalten, die dem Holz-Experten öfter gestellt wird: "Könnt ihr überhaupt so viel Stück in gleichbleibender Qualität liefern?" Der Geschäftsführung des Holzclusters Steiermark gibt dann zur Antwort: "Wir können derzeit in Kleinserie produzieren, doch für eine Großserie fehlen uns noch die industriellen Anlagen, die wichtige Produktionsschritte automatisiert durchführen können."



Das steirische Unternehmen Weitzer Woodsolutions ist eine der spezialisierten Partner für die Fertigung von leichten Holzteilen für Fahrzeuge und verfügt über Maschinen. Produziert werden soll hier später einmal auf Menge. "Die Holzbauteile werden zertifiziert sein und allen gängigen Standards entsprechen, die in der Automobilindustrie Geltung haben“, erklärt Tippelreither. Eins zu eins kann ein Hightech-Fahrzeugteil aus Holz jedoch nicht von einem Bauteil eines anderen Materials kopiert werden: „Wir brauchen hier etwas Spielraum", so Tippelreither. Das sei ganz einfach dem Material geschuldet, welches sich anders verhalte als Kunststoff oder Metall. Ob es neben den CO2-Einsparungen tatsächlich Kostenvorteile geben wird, wird erst eine Serienproduktion eines Fahrzeugteils aus Holz zeigen. Die Forscherinnen und Forscher rechnen bei einem Hochlauf jedoch damit.