Die Brembo Xtra-Bremssättel ergänzen das Brembo-Ersatzteilangebot und vervollständigt die Aktualisierung der Xtra-Produktfamilie, zu der schon die Brembo-Xtra-Bremsbeläge und Bremsscheiben gehören. Die Herausforderung für die Brembo Entwickler lag darin, einerseits den Know‑how-Transfer in die Ersatzteillösung sicherzustellen und gleichzeitig das Erscheinungsbild des Produktes in den Vordergrund zu rücken.

Das Ergebnis ist ein neues Sortiment von Aluminium-Festsätteln, die dem Anspruch an die Individualisierung sowie an die unverzichtbaren Qualitäts‑, Zuverlässigkeits- und Leistungsanforderungen gerecht werden. Xtra Bremssättel bestätigen damit den Anspruch des Unternehmens, ein Lösungsanbieter für die spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden zu sein.



Die Autofahrer haben nun die Möglichkeit, die Farbe zu wählen, die am besten zu den besonderen Eigenschaften ihres Premium-Fahrzeugs passt. Zur Auswahl stehen die Standardfarben Rot, Gelb, Schwarz und Grau. Auf Wunsch sind weitere kundenspezifische Farben erhältlich. Die Brembo-Xtra-Bremssättel werden ab Juni 2022 in eigens entwickelten Einbaukits erhältlich sein, mit jeweils zwei Brembo Aluminium-Festsätteln und zwei Zubehörsätzen (Federn und Stifte).