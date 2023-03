Jetzt hat der Ersatzteil-Spezialist aus Ennepetal neue Sätze ins Sortiment aufgenommen und bietet insgesamt 24 Wechselkits, die für mehr als 12.000 Fahrzeuganwendungen geeignet sind. Damit wird ein Großteil des relevanten Fuhrparks in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgedeckt. "Wir wollen den Werkstätten den Alltag so leicht wie möglich machen. Nichts ist ärgerlicher als eine Arbeit unterbrechen zu müssen, weil ein Schräubchen fehlt. Mit den Febi-Komplettsätzen kann der Getriebeölwechsel schnell und vollständig durchgeführt werden. So profitiert am Ende nicht nur die Werkstatt, sondern auch der Fahrzeugbesitzer, der sein Auto schnell wieder zurückbekommt", erläutert Christian Baier, Vertriebsleiter D-A-CH bei der Bilstein Group.



Alle Komponenten der Febi-Getriebeölwechselsätze erfüllen die Anforderungen der Erstausrüstungsqualität. Insbesondere die Dichtungen müssen hohen Ansprüchen genügen: Im Gegensatz zu Motorölen enthalten Getriebeöle aggressivere Additive – dadurch können Dichtungen aufquellen, wenn nicht das richtige Material verwendet wird. Febi-Dichtungen müssen deshalb alle notwendigen OE-Vorgaben erfüllen, um ins Sortiment aufgenommen zu werden. Zudem gilt für das gesamte Sortiment an Getriebeölwechselsätzen die bekannte 3-Jahre-Herstellergarantie von Febi.



Unter dem Dach der bilstein group vereint Ferdinand Bilstein die bekannten Produktmarken Febi, Swag und Blue Print. Insgesamt bietet die Bilstein Group mehr als 62.000 verschiedene technische Verschleißteile für die professionelle Fahrzeugreparatur. Die international agierende Unternehmensgruppe liefert ihre Produkte in über 170 Länder. Mehr Informationen finden Sie auf www.bilsteingroup.com.