Dabei ist Nachhaltigkeit per se bei Axalta kein neues Thema. „Blickt man in die Historie der wasserlackbasierten Anwendungen, so wird ersichtlich, dass wir von Axalta bereits seit Mitte der 1990er- Jahre sämtliche Grenzwerte, die in der VOC-Regelung festgelegt sind, teilweise weit unterschreiten. Durch die Verwendung der Aspartat-Technologie konnten Lacksysteme entwickelt werden, die einen hohen Durchsatz in der Lackierkabine ermöglichen, aber alternativ eine auch ressourcenschonende Trocknung außerhalb der Kabine gewährleisten und damit die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Betriebe deutlich erhöhen können“, betont MMSt. Gerhard Steinbock, Technical & Training Manager, Produktmanager sowie Leiter der Anwendungstechnik und des Schulungszentrums RTC bei Axalta Refinish Österreich. Bei Axalta spricht man gerne von „one visit“, also alle erforderlichen Spritzgänge in einem Arbeitsgang – ohne Zwischenablüftzeiten. „Bereits im Jahr 2014 haben wir Klarlacksysteme mit Aspartat- Technologie auf den Markt gebracht, die lufttrocknend sind und der Lackierer somit nicht mehr auf eine Trocknung in der Kabine angewiesen ist. Diese Lacke benötigen lediglich normale Temperaturen und eine gewisse Luftfeuchtigkeit und trocknen rasch ohne jeden Energieeinsatz“, ergänzt Gerhard Steinbock. Die lufttrocknenden Lacksysteme haben die herkömmlichen Produkte ergänzt und nicht ersetzt, somit können auch „gestandene“ Lackierer weiter die für sie maßgeschneiderten und bestens bekannten Produkte verwenden. Aber eines ist für den Axalta-Verantwortlichen klar: „Der CO 2 -Abdruck einer Lackierkabine wird immer wichtiger, nicht zuletzt aufgrund der CO 2 -Bepreisung und der steigenden Energiepreise. Die Energiekosten werden in Zukunft eine weitaus wichtigere Rolle in den Karosserie- und Lackierbetrieben spielen.“