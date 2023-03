In Zusammenarbeit mit Burgenland Energie wird der Autozubehör-Händler Forstinger erneuerbare Energie für das Filialnetz beziehen. Die Zusammenarbeit beider Partner umfasst ein umfangreiches Energiekonzept für die 88 Forstinger-Standorte in ganz Österreich mit Photovoltaik-Anlagen, um einen Teil des Energiebedarfs selbst zu erzeugen und nützen zu können. Die Energie wird dabei dem Unternehmen selbst wie auch der Kundschaft zugänglich gemacht. Zum Start der Kooperation beider Unternehmen bieten die Partner auch E-Ladelösungen für das Laden von Elektroautos zu Hause an: Zur Auswahl stehen zwei Wallboxen und eine mobile Ladestation. Besitzerinnen und Besitzer von E-Autos sollen durch ein das Lade-Komplettpaket inklusive Förderabwicklung und Wallbox-Installation preislich profitieren.

"Mit dieser starken Energie-Partnerschaft sind wir unserer Vision, der erste 'grüne' Mobilitätsfachmarkt sein zu wollen, einen wichtigen Schritt näher gekommen", sagt Oliver Sacher, seit Juli neuer Geschäftsführer von Forstinger. "Als Unternehmen selbst und mit unserem Angebot an unsere Kundinnen und Kunden."