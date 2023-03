Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums von Forstinger wurde der Fachmarkt in Kufstein modernisiert und eine neue Kfz-Fachwerkstätte in der Rosenheimer Straße 2 errichtet. Die markenunabhängige Werkstätte für Reparaturen und Wartungen von Auto und Motorrad aller Marken ist modern ausgestattet und bietet ab sofort auch §57a-Überprüfungen an. Der Shop bietet alles rund um das Thema Mobilität wie zum Beispiel Beratung und Verkauf von Motorrädern, Rollern, Fahrräder, Scooter, Ersatzteile, Zubehör, weiters auch Kfz-Pflege und Freizeitartikel- und Campingbedarf.