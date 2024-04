Neueröffnung : Forstinger feiert Neueröffnung in Kirchdorf

Die bestehende Forstinger Filiale in Kirchdorf an der Krems / Am Brauteich 4 wurde – über einige Wochen und bei stets laufendem Betrieb – modernisiert und rundum erneuert. Zudem wurde das Service um eine Fachwerkstatt erweitert. Offzielles Eröffnungswochenende 12./13. April.