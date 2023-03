Bei den Fahrzeugüberprüfungen hat man die vergangenen Jahre auf ein Mitbewerbsprodukt von VECOS gesetzt, allerdings war man von Seiten der Forstinger-Verantwortlichen mit der Stabilität des Programms nicht zufrieden. „Ausfallzeiten in diesem Bereich sind nicht nur für die Kunden unangenehm, sondern auch für unsere Kfz- Techniker. Ein Ausfall von zwei Stunden macht Planungen über Wochen hinweg schwierig“, erklärt Mst. Ing. Berthold Finster, Geschäftsbereichsleiter Werkstätten bei Forstinger, die negativen Folgen, die ein nicht funktionierendes System mit sich bringt. Und so wurden bereits auf der AutoZum 2017 erste Kontakte zwischen VECOS und Forstinger geknüpft. „Für VECOS haben vor allem die Stabilität und die Möglichkeit, das Programm gemeinsam weiterzuentwickeln, gesprochen“, nennt Berthold Finster die Gründe für den Umstieg. Nach einer einmonatigen Pilotphase in der Filiale in Wels fassten die Forstinger-Manager den Entschluss, auch alle anderen Standorte mit VECOS auszustatten. Die Umstellung selbst ging dann rasch über die Bühne: „In einer Woche im Juli 2021 wurden von Montag bis Donnerstag alle Werkstätten-Standorte umgestellt, jeweils fünf am Vormittag und fünf am Nachmittag. Da es sich bei VECOS um ein browserbasiertes Programm handelt, gestaltete sich der Vorgang rasch und unkompliziert“, hält Smail Becirovic, Leitung Qualitätsmanagement Werkstätten bei Forstinger, zufrieden fest. Somit hat das Team von VECOS bewiesen, dass die Software-Umstellung bei einer kompletten Prüforganisation innerhalb weniger Tage zu bewerkstelligen ist.