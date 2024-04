Das Montagewerkzeug für die Halteschelle am Ladeluftschlauch von Herth+Buss ist ein praktisches und innovatives Tool, das die Arbeit in der Werkstatt erleichtert. Mit diesem Werkzeug können die HENN-Schellen an Ladeluft- und Kühlwasserschläuchen mühelos gelöst werden, ohne sie zu beschädigen. Der einzigartige T-Griff des Werkzeugs kann um 90° gedreht werden, was es auch an schwer zugänglichen Stellen einfach einsetzbar macht.

Das Montagewerkzeug ist Teil des umfangreichen Werkzeugprogrammes von Herth+Buss. Die Werkzeuge schaffen Lösungen für alltägliche Probleme im Alltag der Werkstätten und schaffen somit einen echten Mehrwert für die Werkstätten. Dank diesem Werkzeug gehört das mühsame Lösen von Halteschellen der Vergangenheit an. Es ermöglicht einen effektiveren und schnelleren Arbeitsvorgang.