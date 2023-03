Am neuen Gady Karosserie- und Lackierzentrum investierte man auch in eine Lackierkabine der Firma Umwelttech. Diese befindet sich auf dem modernsten Stand der Technik, ist energieeffizient, hat einen Vorbereitungsplatz sowie einen Finish- und Annahmeplatz und ein Annahmebüro nebst der Kundenwartezone. Das Zusammenspiel all dieser Elemente verkürzt Wege, optimiert Arbeitsabläufe und erhöht damit den Komfort für Kunden.