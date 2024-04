Den „Supplier of the Year“-Award erhalten globale Zulieferer, die sich dadurch auszeichnen, dass sie die Anforderungen von GM übertreffen, innovative Technologien bereitstellen und höchste Qualitätsstandards in der Automobilindustrie erfüllen. Die Auszeichnungen wurden während der letzten Lieferantenveranstaltung von GM in Miami, Florida, USA, verliehen.

„General Motors ist für uns ein großartiger strategischer Partner“, sagt Uta Holzenkamp, President, Unternehmensbereich Coatings von BASF, die den Award stellvertretend für das Unternehmen in Miami entgegennahm. „Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres gesamten Handelns. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unsere Verbundenheit mit GM und für die Stärke unserer langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit.“

Der Unternehmensbereich Coatings von BASF ist ein führender Anbieter von Oberflächenlösungen und beliefert GM mit verschiedenen Produkten – von Oberflächenbehandlungen zum Schutz vor Korrosion über eine bunte Palette farbiger Decklacke bis zu glänzenden Klarlacken. Ein globales, funktionsübergreifendes Team von GM wählt die Gewinner des „Supplier of the Year“-Awards aufgrund ihrer Leistungen in Kategorien wie Produkteinkauf, Globale Services für Einkauf und Produktion, Kundenbetreuung, Aftersales und Logistik aus.

„Wir fühlen uns geehrt, mit diesen herausragenden Lieferanten zusammenzuarbeiten, die einen wichtigen Beitrag zu unserer Transformation geleistet haben. Gemeinsam überschreiten wir Grenzen, gehen bei neuen Technologien voraus und definieren neu, was machbar ist“, betont Jeff Morrison, GM Vice President, Global Purchasing and Supply Chain. „Ihre Innovation und Unterstützung sind entscheidend dafür, dass wir die erstklassigen Fahrzeuge liefern können, die unsere Kunden von uns erwarten.“

Die Auszeichnung von BASF würdigt die Anstrengungen des Unternehmens, GM qualitativ hochwertige Produkte und einen herausragenden Service zu bieten. „BASF genießt in Bezug auf die kulturellen Prioritäten und Geschäftsleistung von GM hohes Ansehen“, so Holzenkamp. „Ich möchte GM für diese unglaubliche Ehre danken und dem BASF-Team für seine harte Arbeit und seine Leidenschaft, GM bei seinem Erfolg zu unterstützen.“



Insgesamt wurden bei der Veranstaltung 86 Lieferanten ausgezeichnet.