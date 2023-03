Mit Resilienz durch die Krise und auf Lokalität setzen: Dieses Motto müssen oder besser sollten aktuell einige Betriebe verfolgen. Toyota Material Handlings Strategie der Lokalität erweist sich in der aktuellen Krisensituation als Stärke – sowohl Produktion, Zentrallager und Teilebeschaffung erfolgen für Europa in Europa. Im Zentrallager wurde der Lagerstand bereits erhöht, es wird weniger "just-in-time" gearbeitet und aufgrund der globalen, schlechten Rohstoffverfügbarkeit, stellt sich Toyota im Sinne der Kundenzufriedenheit auch was die Lieferanten betrifft breiter auf.



Zur aktuellen Lieferketten-Situation und den Einfluss auf das eigene Geschäft befragt, resümiert Alfred Göbl, Director Aftersales Toyota Material Handling Austria: "Selbstverständlich haben die aktuellen Probleme trotzdem auch auf unsere Lieferketten Einfluss. So ist zum Beispiel die Verfügbarkeit sowohl von Mechanik- als auch Elektronik-Komponenten stark eingeschränkt. Um unseren Kunden dennoch jene Sicherheit zu bieten, die sie benötigen, um selbst einen reibungslosen Geschäftsgang gewährleisten zu können, überbrücken wir in besonderen Härtefällen allfällige Wartezeiten mit Mietgeräten.“ Als weiteren Resilienz-Faktor sieht Göbl auch die nahezu lückenlose Versorgung mit Ersatzteilen aus dem in Wien angesiedelten europäischen Zentrallager.



Das europäische Zentrallager ist im Industriegebiet Wien-Inzersdorf angesiedelt und wird gemeinsam mit Toyota Motor Europe – der Auto-Sparte – betrieben. Auf einer Gesamtfläche von 1.650m² sind mehr als 11.000 passgenaue beziehungsweise kompatible Original-Ersatz-Teile in Toyota Premiumqualität prompt verfügbar. Aktuell werden vom Standort mehr als 1.500 Kunden und Servicetechniker in Österreich, Tschechien, der Slowakei und Ungarn, mit etwa 450 Ersatz-Teile-Sendungen täglich, beliefert.