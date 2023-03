Klaus Schmitt zukünftig als Geschäftsführer die Andreas Haller Holding umstrukturieren, die unter anderem die Mehrheitsanteile an der Quantron AG hält, und alle Assets weiter ausbauen. Der Finanzexperte war langjähriger COO (Chief Operation Officer) der Patrizia AG und hat das Unternehmen nachhaltig von 200 Millionen Euro auf mehr als 40 Milliarden Euro Assets under Management mit aufgebaut und internationalisiert. Darüber hinaus wird Klaus Schmitt Aufsichtsrat der Quantron AG. Zum neuen Geschäftsführer der Haller GmbH & Co. KG wurde Pedro Navarro berufen. Als ehemaliger Vertriebschef Deutschland von Pirelli und Geschäftsführer eines Mittelstandsunternehmens bringt er die notwendige Erfahrung mit, um das Unternehmen weiter auszubauen.