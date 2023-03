Bei der "iON Experience" des südkoreanischen Reifenherstellers Hankook wurde der neue Winterreifen aus der iON-Familie, die sich speziell an Elektroautos richtet, pompös in Szene gesetzt: Wann bekommt man schon einen mit Kristallen besetzten Pneu bei den Swarovski Kristallwelten in Wattens zu sehen? Nach dem Sommerreifen "iON evo" sitzt die Messlatte für die Herstellung eines Winterreifens für E-Autos bei den Südkoreanern hoch. Faktoren wie die Erhöhung der Fahrzeugreichweite beziehungsweise die Senkung des Geräuschpegels der Reifen haben bei Elektroautos besonders großen Stellenwert. Beides waren laut den Hankook-Technikern Massimo Cialone, Chief Compounder Specialist Hankook sowie Andreas Pürschel, Head of Performance Evaluation Europe bei Hankook Tire & Technology, wichtige Beweggründe für eine effiziente Neuentwicklung im Winterreifensegment, die in den Dimensionen 18 bis 22 Zoll angeboten wird.

Überdies wurde an einer Reduzierung des Rollwiderstandes gearbeitet. Ein klassischer Konflikt bei der Entwicklung von Reifen ist ein möglichst geringer Rollwiderstand bei zugleich überzeugenden Bremseigenschaften. Als speziell für die Anforderungen von Elektroautos konzipierter Winterreifen verfügt der Hankook iON-Winterreifen über eine eigens entwickelte Laufflächenmischung, die einen niedrigen Rollwiderstand ohne Einbußen bei der Performance auf nassen und schneebedeckten Straßen sicherstellt. Um dem Gedanken der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, trägt die Verwendung von Pflanzenöl bei der Reifenherstellung bei. Der Vorteil: Auch bei niedrigen Außentemperaturen kann durch die Beimengung eine gute Haftung erreicht werden.