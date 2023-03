Hankook wurde bereits zum siebten Mal in Folge zu den vorbildlichen Unternehmen gekürt, die im Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) für branchenführende Nachhaltigkeit aufgeführt sind. Damit festigt das Unternehmen seine Führungsrolle in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung weiter. Der DJSI World umfasst derzeit mit 326 Unternehmen 12,8 Prozent der 2.555 größten Unternehmen weltweit.

Mit acht Ausschüssen in jedem seiner Fachbereiche hat Hankook die unternehmensweiten ESG-Standards verbessert und strebt weiter konsequent nach einer nachhaltigen Wertschöpfungskette. Bereits 2018 hat das Unternehmen eine Strategie für nachhaltigen Naturkautschuk festgelegt und ist führend in der Praxis der Kreislaufwirtschaft. Darüber hinaus trat der Reifenspezialist in diesem Jahr der Science Based Targets Initiative (SBTi) bei und legte ein mittel- bis langfristiges Treibhausgas-Reduktionsziel vor. So plant das Unternehmen bis 2030 seine produktionsbedingten Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu 2019 um 46,2 Prozent zu reduzieren. Außerdem sollen die in der Wertschöpfungskette erzeugten Treibhausgas-Emissionen um 27,5 Prozent zurückgehen.



Erklärtes Unternehmensziel ist es, als weltweit agierendes Reifenunternehmen Aktivitäten wie gesellschaftliches Engagement und Umweltmanagement mit einem systematischen Rahmen einzufassen und globales Nachhaltigkeitsmanagement auf höchstem Niveau zu erreichen. Die Dow Jones Sustainability Indizes sind die weltweit angesehenste Messlatte für Nachhaltigkeitsbewertungen und -investitionen. Gelistet sind Unternehmen, deren Aktivitäten des Unternehmensmanagements unter Aspekten wie finanzielle Leistung, soziales Engagement, ethisches Management und Umweltmanagement vorbildlich sind. Der DJSI wurde 1999 gemeinsam von S&P Dow Jones Indices, dem weltweit größten Finanzinformationsunternehmen, und S&P Global Switzerland SA (ehemals SAM), einer globalen Nachhaltigkeits-Ratingagentur, entwickelt.